Уфимский «Салават Юлаев» в гостях попробует набрать очки в борьбе с «Северсталью» Фото: Дмитрий Слезин Уфимский «Салават Юлаев» в гостях попробует набрать очки в борьбе с «Северсталью» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

29 января уфимский «Салават Юлаев» сыграет свой последний выездной матч в девятом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Череповце уфимцы сразятся с «Северсталью».

Уфимская команда после серии поражений опустилась на шестое место в Восточной конференции (по потерянным очкам делит 7-8 места), в активе команды 81 очко.

«Северсталь» — одна из последних команд Западной Конференции, 66 очков.

В самом первом матче сезона еще летом прошлого года в Уфе хозяева победили череповчан в упорной борьбе — 3:2.

Бывший игрок и тренер столичных клубов «Спартак» и «Крылья Советов», выступавший также за киевский «Сокол» и саратовский «Кристалл», а затем тренировавший «Амур» и «Атлант» Сергей Борисов дал прогноз на предстоящий поединок: «Команда «Северсталь» по составу среднего уровня игроков, но с хорошим рисунком игры, играет от обороны с хорошей контратакой. Хотя команда уже не попадет в плей-офф, тем не менее думаю, что скажется самолюбие игроков и дадут хороший бой «Салавату Юлаеву».

Уфимцы в этом сезоне играют неровно. Для них забить пять, шесть шайб — не проблема. Но проблемы большие в обороне. Эта линяя играет просто безобразно, да ещё очень и очень слабо играют вратари. А задача у них одна — попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. Чтобы попасть в восьмёрку нужно выигрывать. Матч будет непростым. Небольшое преимущество отдаю гостям».

Начало матча в Череповце — в 17 часов мск.