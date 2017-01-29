ВК «Урал» дома легко обыграл «Нову» Фото: ВК «Урал»
ВК «Урал» дома легко обыграл «Нову»
ВК «Урал» дома легко обыграл «Нову» Фото: ВК «Урал»
УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Уфимский волейбольный клуб «Урал» провел очередной поединок к чемпионате мужской российской Суперлиги. На домашнем паркете была обыграна новокуйбышевская «Нова» — 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).
«Урал» набрал 30 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице.
Следующий матч башкирская команда проведет 5 февраля в гостях у «Динамо» из Ленинградской области.