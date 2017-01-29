ФК «Уфа» заключил контракт с Каталином Карпом Фото: ФК «Уфа» ФК «Уфа» заключил контракт с Каталином Карпом Фото: ФК «Уфа»

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Состав ФК «Уфа» пополнил защитник национальной сборной Молдовы Каталин Карп, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года. Новичок «горожан» будет играть под 93-м номером.

23-летний Карп является воспитанником академии «Зимбру» и донецкого «Шахтера». Ранее он выступал за киевское «Динамо-2», а также румынские ЧФР, «Стяуа» и «Виторул».

За национальную сборную Молдовы Каталин провел 11 матчей и забил один гол.