В Уфе муниципалитеты сообщили график уборки на 30 января Фото: администрация Уфы В Уфе муниципалитеты сообщили график уборки на 30 января Фото: администрация Уфы

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе муниципалитеты сообщили график уборки на 30 января. В понедельник в Калининском районе будут чистить дворы по следующим адресам: Кольцевая,154, 156; 40 лет Октября, 12, 12а; Орджоникидзе, 22; С .Вострецова, 13; Ушакова 60, 62, 64; Касимовская, 2, 6/2; Ферина, 19/1, 19/3, 21, 26, 28; 40 лет Октября, 4а; А. Невского, 10.

Кровли: Черниковская, 45, 47, 49, 47а, 45а; Кольцевая, 134/1,138/1; И.Франко, 8; Орджоникидзе, 16, 18/1; Кольцевая, 174; Б. Хмельницкого, 62, 64; Мечетлинская, 8; Мишкинская, 2, 4, 6; 40 лет Октября, 4А, Невского, 10.

В Ленинском районе: М.Гафури, 89; Кирова, 8; М. Карима, 28А; Ахметова, 316/3; М. Лесозаводская, 1; Султанова, 29, 31, 33.

Кровли: Зенцова, 77; Ленина, 21; Рычкова, 10; Чернышевского, 22, 22а.

Кировский район: Ст.Кувыкина, 33; Авроры, 27; Коммунистическая, 42; Октябрьской революции, 71, 73; Ветошникова, 131; Мубарякова, 20; С.Перовской, 23/1; С.Перовской,13.

В Демском районе 30 января очистка будет проведена во дворах домов: Мусоргского, 11; Левитана, 23; Ухтомского,13; М.Джалиля, 74/1; Минская, 58.

Октябрьский район: М.Жукова, 17, 21; М.Рыльского, 13, 24/1; Ю.Гагарина, 29, 35, 37; Н.Ковшовой, 4, 6, 6/1, 8; Ак.Королева, 2/1; Р.Зорге, 27/1, 45, 45/1, 45/3; проспект Октября, 66/3, 66 А, 68, 68/1, 92, 92/1, 92/2; Ростовская, 26, 175, 177; Шафиева, 29, 31, 31/1; Российская, 167, 167/1, 169/1; Уфимское шоссе, 8, 8/1; Менделеева, 207, 207/1.

Жилищные службы просят в назначенный день переставить из дворов автомобили, чтоб дать возможность работать спецтехнике.