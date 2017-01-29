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29 января Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии житель Сибая помог полиции задержать грабителей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Житель Сибая помог полиции задержать грабителей. Так получилось, что мужчина пришел за покупками сразу после ограбления, и, узнав от продавца о произошедшем, помчался вслед за похитителями. Он шел вслед за одним из злоумышленников и по телефону сообщал свое местонахождение. Второй грабитель был задержан в течение нескольких часов.

Как выяснилось, у них был и третий приятель, вместе с которым они совершили несколько предыдущих ограблений. Парни надевали маски и грабили магазины, пугая продавцов пистолетом и ножом. Им инкриминируют разбойное нападение. Отличившегося смелостью и смекалкой гражданина собираются представить к поощрению, сообщили в МВД по РБ.

Теги: разбой
 
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