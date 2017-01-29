В Ленинском районе Уфы 40 дворников чистили снег днем и ночью Фото: ВКонтакте В Ленинском районе Уфы 40 дворников чистили снег днем и ночью Фото: ВКонтакте

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Ленинском районе Уфы жилищно-коммунальные службы вывезли более двух тысяч кубометров снега с ходе субботней очистки улиц и дворов. Об этом сообщается на странице муниципального «Треста жилищного хозяйства» в соцсети «ВКонтакте». В ночь на субботу снег на улицах Чернышевского, Достоевского, Коммунистической, чистили 35 единиц техники. Было вывезено 1036 кубометров снега и посыпано 64 тонны песко-соляной смеси для предотвращения колейности и наледи.

Днем продолжили работу 38 снегоуборочных машин, которые вычистили улицы М. Карима, Коммунистическую, Кирова, вывезли 1061,6 кубометров снега, ипосыпали 40 тонн ПСС. Кроме техники, в работах были заняты 40 дворников.