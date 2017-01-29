В Уфе 1 февраля отключат ХВС на проспекте Октября

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в среду, 1 февраля, отключат холодное водоснабжение в множестве многоквартирных домов в центре города, предупредили в МУП «Уфаводоканал». Отключение производится в связи с работами по врезке нового водопровода в 12-этажном бизнес-центре по пр. Октября, 132/3. Холодной воды не будет по следующим адресам.

Проспект Октября: 132/1, 132/3, 134, 134/1, 134/2, 136, 136/1, 136/2, 138, 142, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 144, 144/1, 144/2, 144/3.

Улица Российская: 80, 82/1, 82/2, 84, 84/1, 86, 86/1, 86/2, 88.

«Предприятие эксплуатирует централизованную систему водоснабжения города протяженностью 1,7 тысяч километров, 3 тысячи пожарных гидрантов, 500 водоразборных колонок, 21 тысячу водопроводных колодцев и порядка 25 тысяч единиц запорной арматуры. Разветвленная система водоснабжения требует постоянного круглогодичного проведения регламентных работ», — пояснили в «Уфаводоканале».