На уфимском льду первенствовали гонщики Свердловской области

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Победу на третьем этапе чемпионата России по мотогонкам на льду среди клубов Суперлиги одержала команда "ЦТВС-Уралстром" из Каменска-Уральского, набравшая в 20 заездах 38 очков из 60 возможных. На пять очков от победителей отстали действующие чемпионы страны — гонщики тольяттинской "Мега-Лады". Третьим призером этапа стал стерлитамакский "Каустик" (25 очков), и только на четвертом месте хозяева льда — десятикратный чемпион России "Башкортостан-ЦТВС им. Г.Кадырова" — 23 очка.

Лучшего личного результата добился лидер команды-победителя, действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич — 14 очков. Он дважды выиграл у восьмикратного чемпиона мира уфимца Николая Красникова и двукратного чемпиона мира — тольяттинца Даниила Иванова. Второй результат среди каменцев — у Динара Валеева — 12 очков, третий — у Евгения Шарова — 10. Своей внушительной победы гонщики Свердловской области добились несмотря на понесенную в ходе гонки потерю: в шестом заезде упал и получил травму экс-чемпион Европы Василий Несытых, которого заменил именитый австриец Харальд Симон, но так и не смог привезти ни одного очка.

У тольяттинцев по 10 очков набрали Даниил Иванов и Никита Толокнов, девять — Игорь Кононов, который нанес единственное поражение Хомицевичу (в первом заезде), но привез и два нуля. Юниоры волжской команды выступили менее успешно: Иван Большаков внес в ее копилку три очка, Михаил Литвинов — одно.

Очень собрано и напористо ездили на этапе гонщики Стерлитамака, особенно ветеран Андрей Шишегов. В последнем заезде сильнейших в жаркой борьбе он уступал по ходу гонки лишь Хомицевичу и до самого финиша держал позади Красникова и Д.Иванова. И уступил второе место уфимцу он буквально на последних метрах дистанции из-за дефекта мотоцикла. Результат Шишегова — девять очков, еще семь привез команде бронзовый призер юниорского первенства страны Никита Тарасов, пять — Алексей Иванов и четыре — двукратный чемпион России среди юниоров Дмитрий Солянников.

Не блистал и серебряный призер юниорского первенства страны уфимец Никита Шадрин — всего два очка. Такой же результат у Никиты Богданова, к несомненным заслугам которого можно отнести обгон Симона в девятом заезде. Несколько хороших заездов провел немецкий легионер команды Гюнтер Бауэр — у него шесть очков. И, наконец, у Николая Красникова 13 очков — второй результат дня. Проиграл два раза и только Хомицевичу. Однако нельзя не отметить, что Красников проводил свою первую гонку в сезоне, которой предшествовали три тренировки, проведенные на этой неделе в Нефтекамске, Стерлитамаке и Уфе.

Борьба за золото и за бронзу обостряется. В воскресенье, 29 января на "Строителе" — следующий, четвертый этап.