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28 января Суббота

Уфа   °

Башкирия получила федеральные субсидии на строительство набережной, сельских дорог и жилья молодым семьям

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкортостан получил из федерального бюджета субсидии на строительство набережной реки Белой в Уфе, сельских дорог и жилья молодым семьям. Соответствующее распоряжение, подписанное Премьер-министром Правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Правительства России.

1,1 млрд рублей направят на реализацию второго этапа строительства набережной реки Белой в Уфе, от бассейна «Юность» до улицы Пугачева. Через несколько лет в Уфе должна появиться новая достопримечательность – современная набережная. Стоимость строительства второй очереди объекта в целом составила 2,5 млрд рублей. Еще 1,3 млрд выделяет республиканский бюджет, 63 млн — городской. Всего проект предусматривает четыре очереди. Для возведения надежной берегоукрепляющей линии в 5 км требуется целый комплекс мероприятий: реконструкция имеющихся инженерных сооружений и строительство новых. Проект включен в перечень 100 социально значимых проектов, строящихся к 100-летию республики.

634,1 млн рублей выделяется республике на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам. Всего федеральные субсидии получают 54 региона. Денежные средства выделяются «на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

244 502,4 тысячи рублей Республика Башкортостан получает на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. На эти деньги молодожены в возрасте до 35 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут взять ипотеку или купить жилье в рассрочку. На поддержку государства могут рассчитывать семьи, в которых на одного человека приходится меньше 18 квадратных метров жилья. Средства выделяются в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Как сообщается на сайте Правительства России, средства на улучшение жилищных условий сельчан получат 76 регионов. Общий размер выделяемых на 2017 год субсидий составляет 3456,1 млн рублей.

Теги: федеральные субсидии
 
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