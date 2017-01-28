Башкирия получила федеральные субсидии на строительство набережной, сельских дорог и жилья молодым семьям

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкортостан получил из федерального бюджета субсидии на строительство набережной реки Белой в Уфе, сельских дорог и жилья молодым семьям. Соответствующее распоряжение, подписанное Премьер-министром Правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Правительства России.

1,1 млрд рублей направят на реализацию второго этапа строительства набережной реки Белой в Уфе, от бассейна «Юность» до улицы Пугачева. Через несколько лет в Уфе должна появиться новая достопримечательность – современная набережная. Стоимость строительства второй очереди объекта в целом составила 2,5 млрд рублей. Еще 1,3 млрд выделяет республиканский бюджет, 63 млн — городской. Всего проект предусматривает четыре очереди. Для возведения надежной берегоукрепляющей линии в 5 км требуется целый комплекс мероприятий: реконструкция имеющихся инженерных сооружений и строительство новых. Проект включен в перечень 100 социально значимых проектов, строящихся к 100-летию республики.

634,1 млн рублей выделяется республике на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам. Всего федеральные субсидии получают 54 региона. Денежные средства выделяются «на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

244 502,4 тысячи рублей Республика Башкортостан получает на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. На эти деньги молодожены в возрасте до 35 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут взять ипотеку или купить жилье в рассрочку. На поддержку государства могут рассчитывать семьи, в которых на одного человека приходится меньше 18 квадратных метров жилья. Средства выделяются в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Как сообщается на сайте Правительства России, средства на улучшение жилищных условий сельчан получат 76 регионов. Общий размер выделяемых на 2017 год субсидий составляет 3456,1 млн рублей.