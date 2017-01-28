В Уфе Студия Катрины Душанбаевой выступит в поддержку 11-летнего мальчика

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УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе театральная студия Катрины Душанбаевой готовится к новой постановке. 4 февраля в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури пройдет благотворительный показ спектакля «Оскар и Розовая дама» по мотивам книги французского писателя и драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта.

В центре картины – жизнь 10-летнего мальчика по имени Оскар, который болен раком. Жить мальчику осталось всего 12 дней. Розовая дама предлагает мальчику считать каждый день за десять лет жизни. Оскар пишет Богу письма, в которых описывает свои чувства и переживания.

«Произведение «Оскар и Розовая дама» мы выбрали в благотворительных целях, — рассказывает руководитель студии Катрина Душанбаева. – Часть средств от проданных билетов будут переданы 11-летнему Амиру Карачурину. В августе прошлого года мальчику поставили диагноз – рак крови. Сейчас Амир находится в Германии на лечении. Но для решающей операции необходимо собрать 6 млн 800 тысяч рублей».

Этот показ спектакля станет первым благотворительным проектом для студии.

Напомним, воспитанниками студии являются не профессиональные актеры, а представители разных профессий.

Начало спектакля в 19.00 часов. Цена билета – 200 рублей.