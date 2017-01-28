В ходе массовой проверки на дорогах Башкирии обнаружены 104 пьяных водителя Фото: пресс-служба управления ГИБДД МВД по РБ В ходе массовой проверки на дорогах Башкирии обнаружены 104 пьяных водителя Фото: пресс-служба управления ГИБДД МВД по РБ

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В ходе массовой проверки на дорогах Башкирии обнаружены 104 пьяных водителя. Из них семь, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны повторно, им грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Массовые проверки водителей транспортных средств прошли по республике. Как сообщает управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, в ходе профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения было выявлено более 4 тысяч нарушений.

За грубые нарушения, влекущие за собой тяжкие ДТП, привлечено к ответственности более 700 автолюбителей. Правила перевозки несовершеннолетних нарушили 99 автолюбителей.