В Башкирии в акции «Блокадный хлеб» приняли участие более 15 тысяч человек

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии прошла акция «Блокадный хлеб», посвященная 73-летию окончательного снятия блокады Ленинграда. В 11 часов в учебных заведениях, поддержавших акцию, была объявлена минута молчания. Всего в республиканской минуте молчания приняло участие более 15 000 человек. Одновременно в городах и районах республики начали действовать пункты выдачи «блокадной нормы хлеба на иждивенцев» — добровольцы из числа поисковиков выдавали порцию хлеба весом в 125 грамм, выпеченного по специальному рецепту, максимально приближенному к «блокадному» с листовкой, рассказывающей о блокаде.

В муниципалитетах были организованны встречи учеников школ, студентов ВУЗов с жителями блокадного Ленинграда. В учебных заведениях и музеях прошли выставки поисковых отрядов и клубов исторической реконструкции.

«В Уфе мероприятия прошли в Музее Боевой Славы. Жители блокадного Ленинграда, поисковики, школьники и студенты возложили цветы к Вечному Огню и почтили память погибших минутой молчания. В здании музея прошла встреча учеников с жителями блокадного города. На акцию пришло более ста человек. Поисковики из отряда «Финист» организовали в Парке Победы выдачу «блокадной нормы хлеба на иждивенцев», — рассказал председатель Совета местного отделения Поискового движения России Владимир Волков.

Акция «Блокадный хлеб» проходит в республике ежегодно 27 января по инициативе ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан» при поддержке Общественной Палаты республики, региональных отделений «Поискового движения России» и Военно-исторического общества, Республиканского Музея Боевой Славы.