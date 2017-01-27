Житель Башкирии осужден за взятку начальнику отдела ФМС

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Житель Иглинского района осужден на два года лишения свободы условно за дачу взятки должностному лицу. Как рассказали в СКР по республике, 34-летний мужчина занимался фиктивной постановкой на учет мигрантов и решил заручиться покровительством в миграционной службе. С согласия начальника отдела он приобрел для офиса компьютерную технику на 16 тысяч рублей. За это факты незаконных действий не разглашались. С апреля по ноябрь 2014 года обвиняемый зарегистрировал у себя 57 граждан из бывших союзных республик.

Под следствие попал и сотрудник федеральной службы — в отношении начальника отдела ФМС (ведомство ликвидировано в 2016 году) возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Превышение полномочий», «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан».