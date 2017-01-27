Приемная Президента РФ в Башкортостане провела выездной прием граждан в Гафурийском районе

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Приемная Президента Российской Федерации в Башкортостане провела выездной прием граждан в Гафурийском районе. Автобус со специалистом-юристом приемной, представителями Прокуратуры Башкортостана, Пенсионного фонда, Министерства труда и социальной защиты населения, Ассоциации юристов республики побывал в селах Красноусольский и Табынское.

Жители села Буруновка пришли с обращением на имя Президента РФ по вопросу газификации деревни. По их словам, газопровод проходит всего лишь в 100 метрах от их населенного пункта. Буруновцы попросили юридической помощи.

Жительница села Табынское, не имеющая гражданства Российской Федерации, также обратилась за юридической помощью. Несколько лет назад женщина переехала из Узбекистана в Гафурийский район, вышла замуж, родила двоих детей. За эти годы семья не обращалась в органы соцзащиты населения для получения детских пособий, полагая, что они им не положены в связи с отсутствием гражданства матери. В ходе приема заявительнице объяснили, что по закону ее семья имеет право на множество мер социальной поддержки. В ближайшие 10 дней женщина получит все положенные выплаты.

За время приема на имя Главы государства поступило 35 обращений от жителей Гафурийского и других районов республики. Обратившихся интересовали вопросы социальных гарантий, соблюдение их конституционных прав, а также благоустройство сёл и деревень.