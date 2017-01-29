Молодежь Уфы приглашают на ярмарку вакансий Фото: Администрация г.Уфы Молодежь Уфы приглашают на ярмарку вакансий Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Специализированная ярмарка вакансий для молодежи состоится в Уфе 2 февраля.

В числе предлагаемых рабочих мест — инженер, менеджер, мастер строительных и монтажных работ, преподаватель, водитель, сборщик мебели, электрик, кондитер, плотник, кондуктор, электрогазосварщик, администратор.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.