В Башкирии на трассе столкнулись «Лада Калина» и «Рено Логан», есть жертвы Фото: блог начальника УГИБДД МВД по РБ В Башкирии на трассе столкнулись «Лада Калина» и «Рено Логан», есть жертвы Фото: блог начальника УГИБДД МВД по РБ

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на трассе столкнулись «Лада Калина» и «Рено Логан», есть жертвы. ДТП со смертельным исходом произошло днем 27 января в Стерлитамакском районе.

По предварительной информации главного госавтоинспектора Башкортостана, на 145 км трассы Уфа — Оренбург водитель за рулем «Лады Калины» ехал со стороны Уфы в сторону Оренбурга. По неизвестной пока причине он выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Рено Логан».

В результате ДТП 57-летняя пассажирка отечественного автомобиля, находившаяся на переднем сиденье, была госпитализирована с тяжелыми травмами. Спустя несколько часов она умерла, не приходя в сознание. 67-летний водитель иномарки с многочисленными травмами также доставлен в больницу.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.