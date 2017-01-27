В Уфе педагогический университет для выпускников 9 и 11 классов проводит репетиционные ОГЭ и ЕГЭ Фото: Олег Яровиков В Уфе педагогический университет для выпускников 9 и 11 классов проводит репетиционные ОГЭ и ЕГЭ Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе Башкирский государственный педагогический университет для выпускников 9 и 11 классов организует репетиционные ОГЭ и ЕГЭ. Также проверить свои знания могут молодые люди, окончившие учебные заведения в прошлые годы. Экзамены будут проводиться по воскресеньям в феврале-мае, ближайшая проверка знаний запланирована на 12 февраля.

Как отметили в вузе, ОГЭ и ЕГЭ проводятся по всем общеобразовательным предметам с соблюдением всех технологических требований. Задания выполняются на соответствующих бланках. Выполненные работы будут проверять преподаватели БГПУ.

Проведение репетиционных экзаменов возможно по месту учебы выпускников. По всем вопросам следует обращаться в Центр общеразвивающих программ по адресу: ул. Октябрьской Революции 3а, 2-й учебный корпус, 2-й этаж, каб. 200. Запись по телефону: (347) 272-11-16. Электронная почта: cdobspu@mail.ru.