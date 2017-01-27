В Уфе представители исламского образования России и Казахстана нашли точки соприкосновения Фото: автор В Уфе представители исламского образования России и Казахстана нашли точки соприкосновения Фото: автор

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Делегация Духовного управления мусульман Казахстана познакомилась с качеством образования Российского исламского университета в Уфе. Советник Верховного муфтия Казахстана Куат Раев и начальник общего отдела по работе с молодежью управления оценили учебный процесс и нашли точки соприкосновения с российским исламским духовенством в вопросах воспитания молодежи по канонам традиционного ислама.

«Важно, что политика Духовного управления мусульман Казахстана направлена на сохранение духовных устоев, собственной культуры, патриотизма, любви к Родине. Это для нас является общими точками соприкосновения. В нашем университете мы тоже работаем на сохранение тех традиций и того понимания ислама, который исповедуется у нас испокон веков», — сказал на встрече с официальной делегацией ректор Российского исламского университета Артур Сулейманов.

По словам Куата Раева, это первая дипломатическая поездка для того, чтобы узнать друг друга, познакомиться с тем, чему здесь обучают, каковы направления и результаты.

«В дальнейшем мы рассмотрим вопросы сотрудничества, это вопрос времени. В настоящее время мы подписали соглашение с Московским исламским институтом, есть соглашение с Казанью. Мы хотели бы давать направление и рекомендации в эти учебные заведения от Духовного управления мусульман Казахстана для наших студентов, — рассказал советник муфтия. — Мы сможем обмениваться информацией о судьбе студента, его успеваемости и занятиях в каникулярное время, о возможных правонарушениях. Чтобы заботиться о молодежи и не выпускать ее из поля зрения».

Куат Раев отметил, что возможна реализация совместных проектов по профилактике экстремизма между российскими исламскими институтами и теологическим учебным заведением Казахстана.

«Мы проводим совместные научные симпозиумы, конференции, в частности по борьбе с экстремизмом в плане подготовки молодежи к новым вызовам. Мы должны создать иммунитет у молодежи к таким проявлениям», — рассказал представитель делегации Казахстана. — В дальнейшем есть планы укрепить отношения по обмену студентами между Россией и Казахстаном».

По словам советника Верховного муфтия, если поток желающих из Казахстана обучаться в религиозных институтах России будет, то такое обучение будет осуществляться на основании соглашения с Духовным управлением мусульман Казахстана. Это необходимо для контроля со стороны духовной уммы, отметил Куат Раев.

В ходе беседы с руководителем Российского исламского университета были достигнуты договоренности поддерживать дружеские отношения.

«Основная цель нашего визита — вести профилактическую работу с казахстанскими студентами. Бывает, когда мы отправляем студентов на обучение за рубеж, они становятся приверженцами нетрадиционных религиозных течений. Это очень печальное событие, когда мы растим, воспитываем, а потом теряем молодого человека. Их привлекают к уголовной, административной ответственности, или они начинают воевать на стороне боевиков, — рассказал гость из Казахстана. — Мы совместными усилиями не должны допустить этого, отправляющая и принимающая стороны должны полностью заботиться о студентах и видеть результат обучения».

Куат Раев рассказал об основах религиозного образования в Казахстане. В составе ДУМ есть исламский университет Нур-Мубарак, 50 процентов принадлежит египетской стороне и 50 процентов – Духовному управлению мусульман Казахстана. Кроме того, в Казахстане имеется девять медресе, из них три получили статус государственного колледжа.

Артур Сулейманов выразил слова признательности за визит, подробно рассказал об истории создания в Уфе Российского исламского университета. «Мы заинтересованы как верующие люди, как мусульмане, в нашем взаимодействии, тем более, что Казахстан и Россия имеют давнее взаимодействие, имеют общую историю на определенном этапе своего развития. Даже сама история ислама, которая имеет распространение на Европейской, Азиатской территории и в Казахстане, является идентичной. Мы с вами исповедуем один и тот же масхаб, одну и ту же религиозную школу, поэтому мы солидарны с вами в том, что наше взаимодействие и наши связи, исходя из ценностей нашей истории, культуры, из их общности, нужно развивать и укреплять».