Уфимец ищет авиаторов из списка адресатов открыток космонавта Владимира Комарова

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Любовь Колоколова/.

В Уфе создана инициативная группа по поиску бывших студентов и сотрудников Уфимского авиационного института (ныне УГАТУ), оказавшихся в списке адресатов открыток с подписью летчика-космонавта Владимира Комарова. Карточки с портретом космонавта датированы 10 декабря 1964 года и по какой-то причине не были отправлены получателям. Спустя более чем полвека их обнаружила дочь космонавта и передала в Московский музей космонавтики.

В списке 18 фамилий, и большая часть из них связана с УАИ, где осенью 1964 года состоялась памятная встреча студентов, преподавателей и сотрудников вуза с космонавтом Владимиром Комаровым. Первый в этом списке — Виктор Алянгин, родной брат бывшего секретаря комитета комсомола вуза Григория Алянгина. Именно Григорий Владимирович решил возглавить эту инициативную группу, поскольку знает и помнит многих.

Сейчас его брат Виктор, которому уже 71-й год, живет в городе Когалым и, узнав о поиске адресатов автографов трагически погибшего космонавта, поручил своему старшему брату, живущему в Уфе, «довести это дело до конца».

По словам Григория Алянгина, весть о поиске получателей открыток с подписью космонавта облетела уже весь мир. Первым эту новость ему сообщил сын Владимир, который в январе находился во Вьетнаме. Затем последовали сообщения в СМИ республики, в частности, в «Электрогазете». Уже удалось узнать о местонахождении некоторых получателей реликвии или их родственников.

Ветерану труда Виктору Алянгину исполнилось 75 лет. Он родился за три дня до начала Великой Отечественной войны. До сих пор работает. В настоящее время является главным инженером производственной фирмы «Алькаир». Как любит говорить о своем поколении ветеран, «нам в душу попал комсомольский запал».