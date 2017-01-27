Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.63 ↑

EUR 64.02 ↓

27 января Пятница

Уфа   °

ГИБДД Уфы разыскивает водителя «Лады Гранты», сбившего пешехода

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

ГИБДД Уфы разыскивает водителя «Лады Гранты», сбившего пешехода Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

ГИБДД Уфы разыскивает водителя «Лады Гранты», сбившего пешехода Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

ГИБДД Уфы разыскивает водителя «Лады Гранты», сбившего пешехода. Хозяин машины наехал на 82-летнюю пенсионерку около дома №11 по улице С. Перовской 9 января в 12.25 и скрылся с места ДТП. Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Стражи порядка установили госномер машины черного цвета — Р 591 МН, и регион — 51. По подозрению в совершении наезда полицейские ищут Герасимова Сергея Юрьевича, 1985 года рождения.

«Тех, кто обладает информацией о местонахождении указанной автомашины либо гражданина, просим сообщить по телефонам: 237-02-02, 8-937-150-17-77. Конфиденциальность гарантируется», — обратилась к очевидцам пресс-служба ОГИБДД Управления МВД России по Уфе.

Теги: ГИБДД,наезд на пешехода,ДТП
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть