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27 января Пятница

Уфа   °

В Уфе женщина-водитель не давала проехать машине скорой помощи - ВИДЕО

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе женщина-водитель не давала проехать машине скорой помощи - ВИДЕО Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram

В Уфе женщина-водитель не давала проехать машине скорой помощи - ВИДЕО Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе женщина-водитель не давала проехать машине скорой помощи. Спецмашина и «Форд Фокус» стояли друг против друга до тех пор, пока в ситуацию не вмешался мужчина. Он, нецензурно выражаясь, объяснил девушке за рулем иномарки, что та должна уступить, сдать назад.

Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово напротив дома по улице Набережной. Видео было опубликовано в аккаунте bash.dtp.official в Instagram.

По записи видно, что на водителя «Форда» не повлияли даже включенные медиками проблесковые маячки.

Автор видео отмечает, что на данной территории «администрация упорно не чистит дорогу (это, конечно, не повод не пропускать спецтранспорт)».

Теги: скорая помощь,спецтранспорт
 
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