Реальные пенсии в России вырастут на 2,1 процента Фото: РИА Новости. Владимир Трефилов Реальные пенсии в России вырастут на 2,1 процента Фото: РИА Новости. Владимир Трефилов

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За счет выплаты пяти тысяч рублей и индексаций неработающим пенсионерам (1 февраля и 1 апреля) реальный рост страховых пенсий по старости составит в текущем году 2,1 процента. Об этом сообщают РИА Новости.

«Реальные страховые пенсии увеличатся в 2017 году на 2 — 2,1 процента. По факту в 2017 году произойдет увеличение реальных пенсий, чего у нас с вами не было в прошлом и позапрошлом году», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии.

В конце прошлого года приняты важные решения, касающиеся механизма индексации пенсий.

С 2017 года осуществлен возврат к механизму индексации по фактической инфляции предшествующего года. Это обеспечит учет влияния инфляционных процессов на размеры выплат и позволит сохранить их покупательную способность.

С 1 февраля этого года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют, исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год на 5,4 процента. Расходы бюджета Пенсионного фонда страны составят около 230 млрд рублей.

Повышение с 1 февраля 2017 года размеров страховой пенсии позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 31,4 млн неработающих получателей страховой пенсии. В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 703 рубля — с 13 152 до 13 855.

При этом с учетом февральской индексации в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 13 620 рублей.

С 1 апреля 2017 года будет проведено дополнительное увеличение страховых пенсий и фиксированных выплат к ним на 0,38 процента.

Дополнительное увеличение страховых пенсий на 0,38 процента определено, исходя из разницы между прогнозным уровнем инфляции — 5,8 процента, заложенным в бюджете ПФР на 2017 год и фактическим уровнем инфляции за 2016 год — 5,4 процента. Расходы на проведение дополнительного увеличения страховых пенсий составят около 14 млрд рублей и предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда России.

В целом, с учетом проведенных в феврале и апреле увеличения страховых пенсий и фиксированных выплат к ним, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 649 рублей.

Кроме того, в соответствии с федеральным законом, пенсионеры, получающие пенсии по линии ПФР, получат в январе 2017 года единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. С учетом этой выплаты увеличивается совокупный среднегодовой размер страховой пенсии по старости, в результате он составит в этом году 14 066 рублей.