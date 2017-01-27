Предприятия и организации Уфы планируют уволить более 900 работников Фото: Олег Яровиков Предприятия и организации Уфы планируют уволить более 900 работников Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет 918 человек.

Всего с начала года предприятиями и организациями Уфы уволены 113 человек. Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, из числа уволенных работников трудоустроены 43, причем в свои же организации. Еще четверо обратились за помощью в трудоустройстве в службу занятости.

По данным на 24 января, на неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю по инициативе работодателя переведены 1559 человек.