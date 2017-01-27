Жители Башкирии могут оформить право на объекты недвижимости в любом регионе России Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии могут оформить право на объекты недвижимости в любом регионе России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Росреестр начал прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу.

«Экстерриториальный принцип позволяет гражданам обращаться за услугой в любом регионе России, независимо от места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право. Такая возможность предусмотрена Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». Новая технология операций с объектами недвижимости уже опробована в пяти субъектах страны. Такая услуга значительно сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение в случае, если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в другом регионе», — отметили в Управлении Росреестра по Башкортостану.

В республике документы на регистрацию прав по экстерриториальному принципу принимаются в Уфе по адресу: ул.50 лет СССР, 30/5, зал № 2.

Регистрация проводится на основании электронных документов. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, содержит информацию о горегистраторе, осуществившем регистрационные действия и заверяется им по месту приема документов.

Регистрационная надпись на документах проставляется государственным регистратором по месту приема документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», а также наименование соответствующего подразделения Росреестра.