В Башкирии разыскиваются пропавшие без вести 16-летний и 17-летний подростки Фото: МВД по РБ В Башкирии разыскиваются пропавшие без вести 16-летний и 17-летний подростки Фото: МВД по РБ

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане разыскиваются пропавшие без вести 16-летний и 17-летний подростки. Никита Абдеев, проживающий в Уфе по улице Р. Зорге, ушел из дома 14 января 2017 года. Где он сейчас находится — неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

«Просим всех, кто обладает информацией о его местонахождении, обратиться в ОП №6 УМВД России по Уфе. Контакты инициатора поиска: 8-937-164-30-13, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.

Второй пропавший подросток — Андрей Воробьев. Он проживает в селе Ишлы по улице Строительной в Аургазинском районе. Ушел из дома 20 января текущего года.

Приметы: 165-170 см, темные волосы, среднего телосложения. Был одет в кожаную черную куртку, черные сапоги и шапку.

«Просим всех, кто обладает информацией о его местонахождении, обратиться в ОМВД России по Аургазинскому району. Контакты: 8-965-656-47-70, 8-996-404-17-60, 02, 020, 002», — сказали в полиции.