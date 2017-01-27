В Башкирии разыскивается водитель, сбивший насмерть 47-летнюю женщину Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии разыскивается водитель, сбивший насмерть 47-летнюю женщину Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане разыскивается водитель, сбивший насмерть 47-летнюю женщину. В селе Наумовка на улице Ленина в Стерлитамакском районе утром 27 января под колесами машины погибла местная жительница. Предположительно, она шла по проезжей части. Водитель скрылся с места ДТП.

По предварительным данным, легковой автомобиль был серебристого цвета.

«Владеющих информацией, которая позволит установить машину, просим сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по Стерлитамакскому району: (3473) 41-15-06, 02 или в ближайшее отделение полиции», — обратились к гражданам в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.