Участник шоу «Голос», житель Кумертау Борис Шешера собирается петь собственные песни

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Участник пятого сезона шоу Первого канала «Голос», житель Кумертау Борис Шешера собирается исполнять собственные песни. «Дальнейшие планы — писать свою музыку, свой материал. Не перепевать чужие песни, а петь свои», — говорит Борис. Об этом и о тех испытаниях, что ему пришлось пройти, он рассказал в интервью телеканалу «Арис-ТВ».

21-летний Борис Шешера из Кумертау прошел слепые прослушивания в шоу «Голос», исполнив технически сложную джазовую композицию — «Someone Tell Me Why». К нему повернулись трое из четырех членов жюри: Дима Билан, Леонид Агутин, Григорий Лепс. Они аплодировали Борису стоя, такие же бурные овации его исполнение вызвало и у зрителей. Борис Шешера выбрал Леонида Агутина. Участник из Башкортостана выбыл из шоу после третьего этапа. Наставник назвал его человеком-космонавтом и отметил хорошие вокальные данные.