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27 января Пятница

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В Башкирии рассматривают новые законы в ЖКХ и лесном хозяйстве

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В Башкирии рассматривают новые законы в ЖКХ и лесном хозяйстве Фото: Олег Яровиков

В Башкирии рассматривают новые законы в ЖКХ и лесном хозяйстве Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана приняли в первом чтении несколько законов, внесенных Правительством республики. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Министр ЖКХ Сергей Афонин представил проект изменения в закон о капремонте в республике — в перечень работ и услуг предлагается включить оценку технического состояния общедомового имущества с составлением дефектных ведомостей, а также работ по утеплению чердачных перекрытий. Сейчас утепление перекрытий верхнего этажа производится вместе с ремонтом крыши, хотя фактически является самостоятельным видом ремонта, отмечается в законопроекте.

Министр лесного хозяйства Динир Ахмедьянов представил изменения в республиканский закон «О регулировании лесных отношений»: федеральные власти отозвали у регионов полномочия выполнять взрывные работы и вызывать искусственные осадки в целях тушения лесных пожаров.

Замминистра труда и соцзащиты населения Юрий Мельников выступил с предложением усовершенствовать законодательство в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к социальным, культурным, инженерным, торговым и транспортным объектам, местам отдыха, архивам, службам занятости и медицинским организациям.

Теги: законы,ЖКХ,социальная сфера
 
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