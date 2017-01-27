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27 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии пострадавшие на турбазе девушки запретили врачам говорить об их здоровье

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии пострадавшие на турбазе девушки запретили врачам говорить об их здоровье Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии пострадавшие на турбазе девушки запретили врачам говорить об их здоровье Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пострадавшие на турбазе девушки запретили врачам разглашать сведения о состоянии их здоровья. Сейчас пациентки проходят лечение в стационаре. Кроме того, они отказались общаться с журналистами, сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации агентства «Башинформ», в Иглинском районе на территории конноспортивно-охотничьего хозяйства 25 января произошел обрыв металлического троса бугельного подъемника тюбинговой трассы. В результате пострадали отдыхавшие на турбазе девушки 21 и 22 лет. С травмами различной степени тяжести они доставлены в уфимскую больницу. Известно, что одна девушка получила сотрясение мозга, другая — перелом позвоночника.

В работе тюбинговой трассы после случившегося практически ничего не поменялось. На гору отдыхающих теперь поднимает другой подъемник. Местные работники отмечают, что девушки могли избежать травм, они просто невнимательно ознакомились с правилами безопасного катания.

В группе в соцсети отдыхающие не раз оставляли критические сообщения насчет работы тюбинговой трассы, отмечает телеканал. Например, была ситуация, когда из-за сломавшегося подъемника ребенок получил травму. Одна участница обсуждения вспоминает, как на ее глазах оторвалась веревка на тюбинге у одной из отдыхающих, и она на скорости поехала вниз на людей. Эти случаи произошли незадолго до случившегося на днях трагического инцидента.

Республиканский Следственный комитет проводит по данному факту доследственную проверку.

Теги: ЧП,СКР по РБ
 
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