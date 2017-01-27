В Башкирии ремонтируется мост через Ашкадар: введено реверсивное движение Фото: srgazeta.ru В Башкирии ремонтируется мост через Ашкадар: введено реверсивное движение Фото: srgazeta.ru

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На оренбургской трассе с 9 января идет капитальный ремонт моста через реку Ашкадар в Стерлитамаке. Строительно-монтажные работы продлятся до конца октября текущего года, сообщили в Упрдор «Приуралье». Подрядчик проекта — оренбургская компания «СтройМостРеконструкция», выигравшая контракт стоимостью порядка 112 млн рублей. Работы финансируются из федерального бюджета. Строителям предстоит в два этапа полностью разобрать и собрать пролетные строения, уложить дорожное полотно и установить барьерные ограждения.

Сейчас реверсивное движение транспорта осуществляется по правой стороне в сторону Оренбурга. Потоки регулирует светофор. Во время ремонта действует ограничение габаритов транспорта — не более 3,5 м.