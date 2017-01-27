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27 января Пятница

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В Башкирии ремонтируется мост через Ашкадар: введено реверсивное движение

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии ремонтируется мост через Ашкадар: введено реверсивное движение Фото: srgazeta.ru

В Башкирии ремонтируется мост через Ашкадар: введено реверсивное движение Фото: srgazeta.ru

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На оренбургской трассе с 9 января идет капитальный ремонт моста через реку Ашкадар в Стерлитамаке. Строительно-монтажные работы продлятся до конца октября текущего года, сообщили в Упрдор «Приуралье». Подрядчик проекта — оренбургская компания «СтройМостРеконструкция», выигравшая контракт стоимостью порядка 112 млн рублей. Работы финансируются из федерального бюджета. Строителям предстоит в два этапа полностью разобрать и собрать пролетные строения, уложить дорожное полотно и установить барьерные ограждения.

Сейчас реверсивное движение транспорта осуществляется по правой стороне в сторону Оренбурга. Потоки регулирует светофор. Во время ремонта действует ограничение габаритов транспорта — не более 3,5 м.

Теги: мосты,дороги,ремонт,Росавтодор
 
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