Как превратить смартфон в кинотеатр – советы от «МегаФона» Фото: ИА "Башинформ" Как превратить смартфон в кинотеатр – советы от «МегаФона» Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

78 процентов пользователей интернета в России смотрят потоковое видео онлайн, причем большинство делают это чаще одного раза в день. Таковы результаты исследования социологического агентства Nielsen. Каждый второй смотрит онлайн-видео на планшете или смартфоне. Эксперты «МегаФона» дают советы, которые сделают такой просмотр более удобным.

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Тут все похоже на выбор телевизора: диагональ экрана, тип матрицы, разрешение, качество цветопередачи, углы обзора. Оптимальными будут следующие показатели: экран от 5,5”, OLED или качественная IPS матрица, разрешение Full-HD, глубина цвета от 16 млн цветов. Но чтобы воспользоваться преимуществами хорошего экрана, нужен производительный смартфон: стоит обратить внимание на объём оперативной памяти и графический ускоритель. Так, смартфоны среднего ценового сегмента, выпущенные в 2016 году, обладают оптимальными спецификациями для обработки видео и даже опережают по этому показателю флагманы прошлых лет. Большим преимуществом смартфона будет поддержка технологии LTE-Advanced, которая позволяет выходить в сеть на высокой скорости до 200 Мбит/с. С января прошлого года данную технологию в Уфе своим абонентам предоставляет сеть компании «МегаФон».

Выберите видео

В интернете множество сайтов и приложений позволяют смотреть видео онлайн: от таких «грандов», как YouTube, до безымянных сайтов «без регистрации и смс». Специалисты компании рекомендуют пользоваться проверенными и надежными сервисами, где широкий выбор фильмов и сериалов сочетается с безопасностью и удобством использования. Так, приложение «МегаФон ТВ» для смартфонов и планшетов позволит всей семье пользоваться обширной медиатекой фильмов, сериалов и ТВ каналов. В России регулярная аудитория сервиса превысила 1,5 млн человек.

Трафик во время просмотра мобильного видео на этом ресурсе для абонентов оператора не тарифицируется.

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Для онлайн просмотра видео необходим объемный пакет интернет-трафика. На тарифах «МегаФон-Все Включено» пользователям доступно до 15 ГБ.

«Высокие скорости в сети 4G/LTE доступны всем нашим абонентам, чьи телефоны поддерживают эту технологию. При этом онлайн-видео — одна из самых востребованных услуг. Чтобы обеспечить себе приятный просмотр любимого сериала, убедитесь, что ваш смартфон подготовлен должным образом: закрыты неиспользуемые приложения, а программное обеспечение обновлено до последней версии», — отмечает директор отделения по Башкортостану компании «МегаФона» Дамир Байгильдин.