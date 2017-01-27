Россияне считают приемлемой пенсию в 30 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков Россияне считают приемлемой пенсию в 30 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Самым приемлемым размером пенсии большинство опрошенных россиян или 36,5 процента назвали сумму в 20-30 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на исследование Российского государственного социального университета сообщает газета «Известия».

Второй по популярности (28,1 процента) ответ — 15-20 тысяч рублей. Примерно каждый десятый (11,4 процента) опрошенный сообщил, что приемлемый уровень пенсии — 10-15 тысяч рублей. Меньше четверти респондентов (22,7 процента) хотели бы получать 30-40 тысяч рублей и более.

Таким образом, 76,8 процента россиян считают приемлемыми пенсионные выплаты в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, а ожидания почти трети респондентов укладываются в рамки 15-20 тысяч, то есть фактически на уровне средних пенсионных выплат.

Средний размер пенсий в 2016 году, по данным Росстата, составил 13,1 тысячи рублей.