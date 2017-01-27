В Башкирии найден 15-летний подросток Фото: МВД по РБ В Башкирии найден 15-летний подросток Фото: МВД по РБ

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пропавшего почти неделю назад 15-летнего подростка полицейские нашли в Кушнаренковском районе. Поиски велись с 20 января текущего года.

По информации поисковой группы республики, с молодым человеком все в порядке, обнаружен живым и здоровым.

В пресс-службе МВД по РБ подтвердили информацию о найденном подростке. Предварительно, он находился в районе с друзьями.