Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.63 ↑

EUR 64.02 ↓

27 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии найден 15-летний подросток

ОБЩЕСТВО

В Башкирии найден 15-летний подросток Фото: МВД по РБ

В Башкирии найден 15-летний подросток Фото: МВД по РБ

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пропавшего почти неделю назад 15-летнего подростка полицейские нашли в Кушнаренковском районе. Поиски велись с 20 января текущего года.

По информации поисковой группы республики, с молодым человеком все в порядке, обнаружен живым и здоровым.

В пресс-службе МВД по РБ подтвердили информацию о найденном подростке. Предварительно, он находился в районе с друзьями.

Теги: розыск
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть