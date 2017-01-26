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26 января Четверг

Уфа   °

В Уфе ансамбль имени Гаскарова ставит новый танец «Комбриг Муртазин»

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Государственный ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова работает над новой постановкой с рабочим названием «Комбриг Муртазин». Хореографическая композиция на историческую тему приурочена к 100-летию Октябрьской революции и предстоящему 100-летию республики. Новый танец ставит заслуженный работник культуры Башкортостана, лауреат государственной премии им. Ш. Бабича Раис Низаметдинов.

«Постановка посвящена легендарному комбригу Мусе Муртазину, трижды кавалеру ордена Боевого Красного Знамени (а таких по всей стране всего 21 человек). Он был награжден серебряной саблей и золотыми часами, — говорит хореограф-постановщик. — Образы удалого руководителя бригады Муртазина, его смелых джигитов-воинов будут воплощены в новом танце».

По словам Раиса Низаметдинова, дарение комбригу сабли войдет в сюжет танца, в движениях будут использованы элементы джигитовки. К работе над новым произведением подключились художник по костюмам Ольга Веревкина и музыкальный руководитель оркестра Риф Муратшин. Премьера танца ожидается осенью 2017 года.

Теги: хореография,ансамбль имени Файзи Гаскарова
 
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