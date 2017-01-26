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26 января Четверг

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В Уфе Нефтяной университет ждет будущих абитуриентов

ОБЩЕСТВО

В Уфе Нефтяной университет ждет будущих абитуриентов Фото: ИА "Башинформ"

В Уфе Нефтяной университет ждет будущих абитуриентов Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимский государственный нефтяной технический университет 28 и 29 января проводит День открытых дверей.

28 января мероприятие пройдет в 8-м корпусе (ДК им. Орджоникидзе). Начало в 11 часов. 29 января школьников и их родителей ждут на двух площадках: в 5-м корпусе (Архитектурно-строительный институт), ул. Менделеева, 195, и 12-м корпусе (Институт экономики и сервиса), ул. Чернышевского, 145. Начало в 12 часов.

У абитуриентов будет возможность непосредственно пообщаться со студентами, преподавателями и деканами факультетов, задать вопросы представителям приемной комиссии и руководству университета. По завершении основной части мероприятия будут организованы встречи с деканами факультетов, экскурсии по лабораториям и кафедрам университета.

Теги: УГНТУ,День открытых дверей
 
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