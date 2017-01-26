В соцсети появилось видео смертельного ДТП в Башкирии с участием трех машин Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ | Видео: группа «БашДТП»
В соцсети появилось видео смертельного ДТП в Башкирии с участием трех машин
В соцсети появилось видео смертельного ДТП в Башкирии с участием трех машин Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ | Видео: группа «БашДТП»
УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В соцсети появилось видео смертельного ДТП в Башкортостане с участием трех крупногабаритных машин. Запись с камеры видеорегистратора размещена в группе «БашДТП» «ВКонтакте».
Как сообщалось ранее, массовая авария произошла на 86 км автодороги Уфа — Оренбург в Аургазинском районе вечером 24 января. В результате столкновения «ГАЗели», «МАЗа» и «КамАЗа» водитель первой машины был доставлен в больницу. Его 51-летняя пассажирка также была госпитализирована, но через некоторое время скончалась от полученных травм.