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26 января Четверг

Уфа   °

В соцсети появилось видео смертельного ДТП в Башкирии с участием трех машин

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В соцсети появилось видео смертельного ДТП в Башкирии с участием трех машин Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ | Видео: группа «БашДТП»

В соцсети появилось видео смертельного ДТП в Башкирии с участием трех машин Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ | Видео: группа «БашДТП»

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В соцсети появилось видео смертельного ДТП в Башкортостане с участием трех крупногабаритных машин. Запись с камеры видеорегистратора размещена в группе «БашДТП» «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, массовая авария произошла на 86 км автодороги Уфа — Оренбург в Аургазинском районе вечером 24 января. В результате столкновения «ГАЗели», «МАЗа» и «КамАЗа» водитель первой машины был доставлен в больницу. Его 51-летняя пассажирка также была госпитализирована, но через некоторое время скончалась от полученных травм.

Теги: ДТП
 
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