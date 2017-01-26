В Уфе ансамбль песни и танца «Мирас» выступит с первым в новом году сольным концертом

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» выступит с первым в 2017 году сольным концертом. Большая программа, включающая песни и танцы народов мира, запланирована на 16 февраля в Башгосфилармонии. В концерте участвуют артисты балета, хора, ансамбль русских народных инструментов «Забава», солисты Ильшат Шайхуллин, Алена Завьялова, Венера Юлгильдина, Салават Мухамедьяров.

«Зрителей ожидает премьера нового башкирского танца «Аманат» в исполнении мужского состава балета. Автор хореографической композиции — известный балетмейстер Халиль Ишбердин. Все песни и танцы исполняются с живым музыкальным сопровождением», — сообщил администратор коллектива Азат Баязитов.

Нынешний сезон для фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» юбилейный. Со дня основания танцевального коллектива исполняется 25 лет, с тех пор, как коллектив обрел нынешний многопрофильный статус — 10 лет. В апреле в уфимском Конгресс-холле состоятся юбилейные торжества. С ноября 2015 года коллективом руководит народная артистка Башкортостана Илюза Нугманова, среди артистов ансамбля — лауреаты международных, всероссийских и республиканских конкурсов, обладатели почетных званий и наград.