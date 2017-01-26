В Уфе на вечере памяти актера Арслана Янбекова покажут фрагменты будущего фильма о нем

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе готовятся к вечеру памяти безвременно ушедшего из жизни актера, певца Арслана Янбекова. Вечер состоится 31 января в Башкирском академическом театре драмы им. М. Гафури. В нем примут участие популярные актеры и эстрадные исполнители Алсу Бахтиева, Сагидулла Байегет, Фиргат Гарипов, Гузель Маликова, Ильдар Гумеров, Азамат Гафаров, Линара Гадельмурзина (Шабаева). Из Стерлитамака приедет Резеда Амекачева, с которой актер пел дуэтом.

«Мне он запомнился жизнерадостным, деятельным, открытым и честным человеком. Никогда не держал камень за пазухой, был увлекающимся человеком, — говорит режиссер вечера Зиннур Сулейманов. — Мы хотим сделать теплый вечер воспоминаний. Будут друзья, прозвучат его песни, дуэты, его коллеги сыграют отрывки из спектаклей».

На экране будут показаны клипы Арслана Янбекова, а также фрагменты будущего документального фильма о нем «Моң булып ҡайтырмын...». Его снимает супруга актера, режиссер телеканала БСТ Розалия. Сейчас идет процесс создания фильма, постановочная группа выехала в Сибай.

Арслан Янбеков (1980-2011) — башкирский актер, певец, режиссер, телеведущий. Родился в Сибае в семье актера Асгата Янбекова. После окончания Уфимского института искусств работал в Сибайском башкирском театре драмы имени Арслана Мубарякова. В 2004-2011 годы был актером и режиссером Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Работал ведущим телепрограммы «Башкиры» на Башкирском спутниковом телевидении. В 2011 году окончил московский Театральный институт имени Щукина.

Снимался в роли отца в фильме «Косуля» («Ҡоралай», реж. Р. Фатхиев); играл роли Юлдыкая в драме А. Идельбаева «Последний из рода гайна» («Һуңғы гәйнә»), Айбагыша в драме И. Юмагулова «Сэсэны» («Сәсәндәр»); Басира в комедии Б. Бикбая «Сваха» («Ҡоҙаса»). Успел поставить несколько спектаклей как режиссер, среди них — комедии по пьесам Н. Гаитбаева «Откройте, милиция!», «Спрячь любовника в шкаф», лирическая комедия «Хыялый» — «Необычная история в обычной деревне» (С. Абузаров), «Гипнотизер, или Детектор лжи» (В. Сигарев), драма «Хазина» (С. Абузарова) не была закончена. В его репертуаре были популярные эстрадные песни.