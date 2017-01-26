В Башкирии сельскому лицею присвоено имя народного писателя Флорида Булякова

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов, Эльмира Сабирова/.

Сегодня в административном центре Мишкинского района селе Мишкино состоялось торжество по случаю присвоения лицею №1 имени народного писателя Башкортостана, лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, лауреата Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, заслуженного деятеля искусств РБ Флорида Булякова. Он ушел из жизни в январе 2015 года.

Как сообщила агентству «Башинформ» заместитель главы администрации Мишкинского района Лариса Александрова, на здании Мишкинского лицея была установлена памятная доска с надписью о том, что в этой школе учился народный писатель Башкортостана Флорид Буляков. В торжестве приняли участие глава администрации района Рустам Мусин, родной брат Флорида Булякова Рауф Буляков, члены Союза писателей РБ Раиф Амиров, Лилия Сакмар (Каипова), заместитель директора Национального литературного музея РБ по работе с филиалами Азамат Валеев, бывшие коллеги Флорида Булякова по работе в районном Доме культуры, редакции районной газеты, учителя и учащиеся лицея.

Во второй части мероприятия силами учащихся лицея и преподавателей была показана литературная композиция, состоящая из номеров художественной самодеятельности. Были прочитаны стихи, показаны фрагменты из спектакля по пьесе Флорида Булякова «Бибинур, ах, Бибинур!». Друзья и знакомые народного писателя поделились воспоминаниями о нем.

Как отметил директор образовательного учреждения Евгений Малмыгин, инициатива присвоить лицею №1 имя Флорида Булякова принадлежит администрации Мишкинского района. «Открытие памятной доски в лицее — дань памяти выдающемуся драматургу, который учился здесь и окончил нашу школу в 1965 году», — сказал Евгений Малмыгин.

Сегодня в лицее обучаются около 600 учеников, основное направление — физико-математическое. Работают 53 учителя.

Флорид Минуллинович Буляков родился 23 февраля 1948 года в деревне Большие Шады Мишкинского района. Учился в Мишкинской средней школе, в Стерлитамакском культпросветучилище, на курсах Уфимского института искусств. Придя из армии, в 1969-1973 годах был музыкальным руководителем народного ансамбля танца «Эрвел» при Мишкинском РДК. Затем заочно окончил Бирский педагогический институт. В 1973-1989 годах работал литературным сотрудником, заведующим отделом, собственным корреспондентом Мишкинской районной газеты «Дружба», а позже — республиканских газет «Ленинец» и «Советская Башкирия». Народный писатель Республики Башкортостан, драматург, кинодраматург, Лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства, Лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Автор около 20 пьес. Автор первого башкирского сериала из пятидесяти серий. Им создано три киноромана, написаны сценарии девяти кинокомедий «Хочу быть звездой», полнометражных фильмов «Дурь», «Эвтаназия», «Париж». Сняты на БСТ фильмы «Дочь луны» (50 серий) и «Тайна Аркаима». Он автор проекта и либретто первой башкирской рок-оперы «Звезда Любви» на музыку композитора Салавата Низаметдинова.

Его пьесы шли более чем в 150 театрах России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Туркмении и других стран СНГ. Огромную популярность приобрели его драмы-притчи «Реестр любви», «Забытая молитва», трагифарс «Озорница», драма-реквием «Шаймуратов-генерал» и народная комедия «Выходили бабки замуж». Флорид Буляков — победитель I Республиканского театрального фестиваля башкирской драматургии в номинации «Лучшая драматургия». Победа литератору присуждена за пьесы «Любовь окаянная» и «Москва — Васютки».