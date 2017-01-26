Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.14 ↓

EUR 63.42 ↑

26 января Четверг

Уфа   °

В Уфе женщина-водитель «застолбила» парковочное место для дорогого внедорожника при помощи мусорного бака - ВИДЕО

ОБЩЕСТВО

В Уфе женщина-водитель «застолбила» парковочное место для дорогого внедорожника при помощи мусорного бака - ВИДЕО Фото: скриншот видео с YouTube/ Счастье твое | Видео: YouTube/ Счастье твое

В Уфе женщина-водитель «застолбила» парковочное место для дорогого внедорожника при помощи мусорного бака - ВИДЕО Фото: скриншот видео с YouTube/ Счастье твое | Видео: YouTube/ Счастье твое

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе женщина-водитель «застолбила» парковочное место для дорогого внедорожника при помощи мусорного бака. Очевидцы поделились в интернете видеороликом, где запечатлен процесс борьбы за парковку на улице Степана Кувыкина.

Сначала женщина двигает тяжелый мусорный бак, чтобы выехать (хотя он ей не мешал). После этого она садится за руль иномарки, потом останавливает машину, выходит и устанавливает контейнер на место, где стоял ее автомобиль.

Теги: парковка,парковочные места
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть