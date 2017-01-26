В Уфе женщина-водитель «застолбила» парковочное место для дорогого внедорожника при помощи мусорного бака - ВИДЕО Фото: скриншот видео с YouTube/ Счастье твое | Видео: YouTube/ Счастье твое В Уфе женщина-водитель «застолбила» парковочное место для дорогого внедорожника при помощи мусорного бака - ВИДЕО Фото: скриншот видео с YouTube/ Счастье твое | Видео: YouTube/ Счастье твое

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе женщина-водитель «застолбила» парковочное место для дорогого внедорожника при помощи мусорного бака. Очевидцы поделились в интернете видеороликом, где запечатлен процесс борьбы за парковку на улице Степана Кувыкина.

Сначала женщина двигает тяжелый мусорный бак, чтобы выехать (хотя он ей не мешал). После этого она садится за руль иномарки, потом останавливает машину, выходит и устанавливает контейнер на место, где стоял ее автомобиль.