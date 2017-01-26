Управление дороги Самара — Уфа — Челябинск изменило название Фото: avtodor-sz.ru
Управление дороги Самара — Уфа — Челябинск изменило название
Управление дороги Самара — Уфа — Челябинск изменило название Фото: avtodor-sz.ru
УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Название ФКУ Управление федеральной дороги Самара — Уфа — Челябинск стало короче. С 26 января в соответствии с приказом Федерального дорожного агентства оно называется Управление автодорог «Приуралье», сообщили в ведомстве, ответственном за состояние федеральных трасс в Башкортостане, Татарстане и Оренбуржье.
Полное название — Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства».