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Управление дороги Самара — Уфа — Челябинск изменило название

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Управление дороги Самара — Уфа — Челябинск изменило название Фото: avtodor-sz.ru

Управление дороги Самара — Уфа — Челябинск изменило название Фото: avtodor-sz.ru

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Название ФКУ Управление федеральной дороги Самара — Уфа — Челябинск стало короче. С 26 января в соответствии с приказом Федерального дорожного агентства оно называется Управление автодорог «Приуралье», сообщили в ведомстве, ответственном за состояние федеральных трасс в Башкортостане, Татарстане и Оренбуржье.

Полное название — Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства».

Теги: Управление федеральной дороги
 
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