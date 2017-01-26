Замминистра сельского хозяйства Башкирии назначена Ляля Давлетбаева Фото: Минсельхоз РБ Замминистра сельского хозяйства Башкирии назначена Ляля Давлетбаева Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Заместителем министра сельского хозяйства Башкортостана назначена Ляля Давлетбаева. Она будет курировать правовое обеспечение АПК, кадровую политику, взаимодействие с научно-образовательными учреждениями, внешние связи и связи со СМИ, а также вопросы, связанные с ликвидацией ЧС и мобилизационной работой. Об этом сообщили в пресс-службе аграрного ведомства.

Ляля Рифмировна Давлетбаева родилась 23 июня 1977 года в Уфе. Окончила Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Кандидат экономических наук, доцент.

С 1999 по 2012 годы работала в Башкирском государственном аграрном университете.

С декабря 2012 года по настоящее время работала начальником аналитического отдела Министерства сельского хозяйства Башкортостана.