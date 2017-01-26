В 2016 году служба занятости Уфы трудоустроила более 18 тысяч человек Фото: Андрей Старостин В 2016 году служба занятости Уфы трудоустроила более 18 тысяч человек Фото: Андрей Старостин

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В прошлом году служба занятости Уфы трудоустроила 18,4 тысячи человек. Процент трудоустроенных к числу поставленных на учет с начала года составил 81,64, сообщили агентству «Башинформ» в городском Центре занятости населения.

По сравнению с началом 2017 года численность официально зарегистрированных безработных в Уфе несколько снизилась и составила 5,9 тысячи человек. Для них в городском банке вакансий насчитывается 10,7 тысячи рабочих мест.

Коэффициент напряженности на уфимском рынке труда, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, составляет 0,6. Уровень безработицы равен 1 проценту.