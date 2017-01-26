В Башкирии снизят планку инвестиций для получения налоговых льгот

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане изменят льготы для инвесторов, которые реализуют свои проекты в башкирском Зауралье и на северо-востоке республики. Депутаты Госсобрания РБ рассмотрели поправки в республиканское законодательство о налогах в целом. Изменения вступят в силу после одобрения Главой региона.

«Мы уменьшаем первоначальный объем инвестиций, при которых начинают действовать льготы, с 30 до 10 млн, и увеличиваем срок их действия с года до трех лет», — рассказала «РБК-Уфа» председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина.

На текущий момент из почти ста республиканских инвестиционных проектов на территории Зауралья и северо-востока реализуются только четыре, сообщает «РБК-Уфа». На этой неделе в их число включено строительство цементного завода в городе Сибае. Инвестором является «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ». Объем инвестиций в новый проект составит 205 млн долларов США.

Программа развития северо-востока республики заработала в 2010 году. По официальным данным, за это время объем инвестиций в основной капитал составил 21,6 млрд рублей. Создано более 4,4 тысячи рабочих мест, с 11,5 до 20,7 тысячи рублей выросла среднемесячная заработная плата (в 1,8 раза). В декабре 2016 года программу продлили до 2020 года.

До 2020 года продлена и программа развития Зауралья.