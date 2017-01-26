Биатлонисты Екатерина Шумилова и Сергей Клячин выиграли спринт в Уфе на пятом этапе Кубка России

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе стартовал пятый этап Кубка России по биатлону. Югорчанка Екатерина Шумилова, несмотря на круг штрафа, одержала победу в спринте, опередив Виолетту Закурдаеву и Ларису Надееву. «Чистая» стрельба принесла победу у мужчин пермяку Сергею Клячину, которому составили компанию на пьедестале Александр Бабчин и Алексей Корнев, сообщается на сайте Союза биатлонистов России. По результатам спринта запланировано проведение суперпреследования среди мужчин и женщин.

В числе призеров гонки юниоров спортсмен из Башкирии Михаил Усов, он стал третьим в спринте на 10 км.

В башкирской столице до 29 января проходит чемпионат России, первенство России и 5-й этап Кубка России по биатлону. В них принимают участие более 200 спортсменов из 23 регионов.

27 января аналогичные соревнования пройдут среди юниоров.

28 января состоятся командные гонки среди мужчин и женщин.

29 января — командные гонки среди юниоров и юниорок.

Место проведения всероссийских соревнований — спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон».