Уфимцев приглашают сдать комплекс ГТО по лыжным гонкам Фото: ИА "Башинформ" Уфимцев приглашают сдать комплекс ГТО по лыжным гонкам Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на 4 февраля запланированы спортивно-массовые соревнования по сдаче одного из нормативов комплекса ГТО — лыжные гонки на дистанции 1, 2, 3, 5 км (I — XI ступени). К участию в соревнованиях, которые проводит Региональный центр тестирования ГТО, допускаются все желающие в возрасте от шести до 70 лет и старше. По информации пресс-службы Минспорта РБ, массовый старт пройдет на базе СОК «Биатлон».

Выполнить норматив можно будет с 12 до 16 часов. Имеется прокат лыжного инвентаря.

При себе необходимо иметь: медицинскую справку (от участкового терапевта) или коллективную заявку (с допуском медицинского работника на каждого участника), паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет), УИН.

Подробности по телефону: 275-27-53. Заявки принимаются на электронную почту: gtorb@yandex.ru.