В весеннюю сессию парламентарии Башкирии рассмотрят 57 законопроектов - Константин Толкачёв Фото: ИА "Башинформ" В весеннюю сессию парламентарии Башкирии рассмотрят 57 законопроектов - Константин Толкачёв Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкортостана в весеннюю сессию рассмотрят 57 законопроектов и план мероприятий по реализации Послания Главы республики. Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв определил приоритеты работы депутатского корпуса региона.

Спикер регионального парламента отметил, что запланировано завершение работы над рядом законопроектов, рассмотрение которых началось еще в осеннюю сессию.

«Это законодательные акты о внесении изменений в законы о Главе Республики Башкортостан, об Общественной палате, о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, физической культуре и спорте, ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», — пояснил Председатель Госсобрания.

Кроме того, предполагается внести изменения в Кодексы об административных правонарушениях, о выборах, о безопасности дорожного движения. Депутаты внесут правки законы о государственной гражданской и муниципальной службах, референдумах и местном самоуправлении, бесплатной юридической помощи, развитии малого и среднего предпринимательства, продовольственной безопасности, регулировании лесных и земельных отношений.

Предусматривается рассмотрение новых инициатив в регулирование жилищных отношений, установлении пониженной налоговой ставки на прибыль организаций инвесторам, участии республики в проектах государственно-частного партнерства, порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение, возврата транспортных средств.