В Башкирии под колеса машины попала пятиклассница Фото: автор В Башкирии под колеса машины попала пятиклассница Фото: автор

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане под колеса машины попала пятиклассница. Днем 25 января напротив дома №14 по улице Октябрьской в Мелеузе 59-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 сбил 11-летнюю девочку. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что за прошедшие сутки на дорогах региона было зарегистрировано 10 ДТП. В них 13 человек получили травмы различной степени тяжести.