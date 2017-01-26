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26 января Четверг

Уфа   °

В Башкирии пропавшую почти месяц назад 14-летнюю школьницу нашли на съемной квартире

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пропавшую почти месяц назад 14-летнюю школьницу нашли на съемной квартире Фото: МВД по РБ

В Башкирии пропавшую почти месяц назад 14-летнюю школьницу нашли на съемной квартире Фото: МВД по РБ

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пропавшую почти месяц назад 14-летнюю школьницу нашли на съемной квартире. Девочка, проживающая в Салавате, ушла из дома 3 января 2017 года. Её искали стражи порядка и волонтеры, информация о розыске появилась в республиканских СМИ.

«Сотрудники полиции нашли подростка в Ишимбае. Школьница вместе с друзьями находилась на съемной квартире. Сейчас она доставлена в отдел полиции по Ишимбайскому району. Решается вопрос о передаче ее официальным представителям», — рассказал агентству «Башинформ» начальник пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

Теги: розыск,МВД по РБ
 
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