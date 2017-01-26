Стала известна стоимость жилья в Башкирии Фото: Олег Яровиков Стала известна стоимость жилья в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостанстат опубликовал средние цены на жилье в республике за 2016 год.

По данным статистиков, стоимость жилья на первичном рынке в прошлом году осталась практически неизменной — 51,5 тысячи рублей за квадратный метр. В IV квартале 2015 года цена квадратного метра жилья на первичном рынке составляла в Башкортостане 51,6 тысячи рублей.

На вторичном рынке жилья в прошлом году цены существенно колебались. Так, если в I квартале один «квадрат» стоил в среднем 54,9 тысячи рублей, то к концу года он подешевел до 49,9 тысячи.

В 2015 году средние цены на «вторичку» были значительно выше — 57,9 тысячи рублей за квадратный метр в I квартале и 53,6 тысячи в IV квартале.